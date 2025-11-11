Жители Кубани пожаловались на сбои в работе мобильного интернета и сотовой связи

Проблемы с доступом к мобильному интернету, ряду сайтов, а также сбои в работе сотовой связи зафиксировали днем 11 ноября.

По данным портала Сбой.рф, проблемы наблюдаются в работе всех мобильных операторов. От пользователей из Краснодарского края за последние три часа в общей сложности поступило 125 жалоб.

На работу «Мегафон» за сегодня поступило 333 жалобы из 20 регионов РФ. На долю Кубани пришлось 10% от общего числа обращений. На первом месте — Санкт-Петербург, на втором — Москва.

На проблемы в работе МТС поступило 366 жалоб из 20 регионов. На долю Краснодарского края пришлось 13%, по числу жалоб регион уступил только Москве (24%). В связи со сбоями в работе T2 (Tele2) поступило 241 жалоб из 20 регионов. От пользователей из Краснодарского края — 4%.

На работу «Билайн» пользователи за сегодня пожаловались 231 раз. Из общего числа жалоб — 6% от жителей Краснодарского края.

На работу Yota поступило 119 жалоб от пользователи из 20 регионов. Из Краснодарского края — 4% от общего числа.

В числе сайтов, на которым сегодня многим не удалось зайти — ГИБДД, YouTube, Telegram, Ростелеком, WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена на территории России) и другие.

