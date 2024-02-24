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Жители Кубани потратили 93 млрд рублей на платное лечение в 2023 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-kubani-potratili-93-mlrd-rublej-na-platnoe-lechenie-v-2023-godu
Жители Кубани потратили 93 млрд рублей на платное лечение в 2023 году
Фото freepik.com

В целом по России граждане потратили в 2023 году на платные медицинские услуги 1,36 трлн рублей, что на 11% больше, чем годом ранее.

Для сравнения, расходы государства на бесплатные медицинские услуги в 2023 году составили не менее 3,96 трлн рублей (без региональных вливаний).

В среднем за год россияне отдали за платную медицину около 9 тыс. рублей. Максимальные расходы россиян на медицинские услуги обычно фиксируются в декабре, и 2023 год не стал исключением.

Данные Росстата

Больше всего услугами платной медицины пользуются москвичи. Доля Москвы в общем объеме 2023 года — 332 млрд рублей.

Краснодарский край, хоть и с большим отрывом по сумме — на втором месте с 93 млрд рублей. На третьем — Санкт-Петербург с 88 млрд рублей.

Жители Московской области и Республики Башкортостан отдали за платные медуслуги 72 млрд и 44 млрд рублей соответственно, сообщает портал «Медвестник» со ссылкой на данные Росстата.

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