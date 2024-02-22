В Новороссийске хирурги достали из уретры подростка 40 магнитных шариков

С необычным случаем столкнулись хирурги городской больницы № 1 в Новороссийске.

К ним доставили 14-летнего подростка, который поместил себе в уретру около 40 магнитных шариков.

От таких экспериментов с телом подростку стало плохо. Бригада медиков под руководством заведующего Севака Веляна срочно прооперировала мальчика. Ему провели диагностическую уретроскопия с цистоскопией.

Попытка извлечь шарики эндоскопически успехом не увенчалась. Пришлось выполнять открытую операцию. Она прошла успешно.

В настоящее время подросток находится на лечении в отделении детской хирургии. В больнице ему придется провести около двух недель, пишет «Новороссийский рабочий».

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