Почку с опухолью весом около 4 кг удалили хирурги в Краснодаре
Общество
29.01.2024 14:50
Бригады онкоурологов и колопроктологов ККБ № 2 оперировали почку с раковой опухолью, вросшей в толстую кишку.
Зачастую в других медучреждениях такие опухоли отказываются удалять из-за сложности и необходимости иметь бригады смежных специалистов. Кроме того, удаление таких новообразований, особенно вросших в другие органы, требует высокой квалификации врачей.
Медики ККБ № 2 успешно провели операцию. Пациент уже на стадии восстановления, сообщат пресс-служба Краевой клинической больницы № 2.
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