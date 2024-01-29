Почку с опухолью весом около 4 кг удалили хирурги в Краснодаре

Бригады онкоурологов и колопроктологов ККБ № 2 оперировали почку с раковой опухолью, вросшей в толстую кишку.

Зачастую в других медучреждениях такие опухоли отказываются удалять из-за сложности и необходимости иметь бригады смежных специалистов. Кроме того, удаление таких новообразований, особенно вросших в другие органы, требует высокой квалификации врачей.

Медики ККБ № 2 успешно провели операцию. Пациент уже на стадии восстановления, сообщат пресс-служба Краевой клинической больницы № 2.

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