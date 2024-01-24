В Краснодаре хирурги удалили женщине огромную грыжу

Чтобы избавить пациенту от грыжы, 66-летней женщине сделали четыре операции. Справиться удалось хирургам ККБ № 2.

Брюшная грыжа появилась у пациентки после лечения онкологии. Тогда врачи собрали женщине новый мочевой пузырь из части кишки. После таких операций нередко встречается выпячивание внутренних органов, однако в других больницах исправить ситуацию не смогли — грыжа проявлялась вновь, пока не достигла огромных размеров.

Сложность также заключалась и в новом искусственном мочевом пузыре, который врачи решили сохранить.

«Медики краевой больницы несколько месяцев готовили женщину к операции, которая длилась 2,5 часа. Бригаде хирургов, урологов, анестезиологов и медицинских сестер удалось успешно провести процедуру, установив сетчатый имплант и сохранить мочевой пузырь», — сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.

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