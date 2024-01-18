Хирурги онкодиспансера в Краснодаре восстановили пациентке язык из тканей руки

Молодая женщина обратилась к терапевту с болями в языке и нижнем небе. Ее направили в краевой онкодиспансер.

На протяжении 8 месяцев женщина не могла нормально есть и говорить, врачи диагностировали злокачественную опухоль. На врачебном консилиуме специалисты Краевого онкодиспансера разработали план лечения и назначили день операции.

Во время сложнейшей операции пациентке удалили часть языка, пораженную опухолью, и восстановили этот фрагмент из ткани предплечья, сообщает пресс-служба миндрава Кубани.

«Операция прошла успешно. Хирурги более 6 часов сшивали мельчайшие сосуды (около 2 мм) под мощнейшим микроскопом. Еще несколько лет назад подобные реконструктивные операции были невозможны, но сегодня, благодаря современным высокотехнологичным методам лечения, это стало реальностью», — рассказал врач Краевого онкодиспансера № 1 Роман Мурашко.

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