Жители Кубани пострадали в ДТП в Саратовской области, где столкнулись более 20 машин
Массовая авария произошла 12 марта в 7:44 из-за неблагоприятных погодных условий на 93 км трассы Саратов — Сызрань — Волгоград в Хвалынском районе. В тумане столкнулся 21 автомобиль.
По предварительным данным, авария произошла из-за заноса прицепа грузовика на встречную полосу.
Пострадали 15 человек, в больницу доставили 13 пострадавших, в том числе трое детей. Госпитализировали 12 человек, в том числе одного ребенка. Двух человек прооперировали.
«Среди пострадавших не только жители Хвалынска и Балаково, но и жители Казани, Волгограда, Краснодарского края и Дагестана. Всем пациентам выполнен полный комплекс диагностических мероприятий. Все получают лечение в полном объеме», — сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем Telegram-канале.
Из-за ДТП и сильного тумана участок трассы был перекрыт. Движение запустили только в 15:00 мск.
По факту аварии проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой взяла под контроль прокуратура Саратовской области.
Читайте также: в Армавире женщина на иномарке сбила двух школьников, которые неожиданно выбежали на дорогу.
- Игрок ХК «Сочи» Артем Иванюженков записал видео о непричастности к убийству в Подмосковье
- Выбежали на дорогу: женщина на иномарке сбила двух школьников в Армавире
- Полиция Новороссийска установила личность мужчины, перезаряжавшего пистолет в лифте
- Первая победа Ивича в РПЛ: ФК «Краснодар» обыграл «Динамо»
- Дожди и грозы накрывают Сочи: горожан и туристов предупреждают о возможной опасности
- Выстрел в сердце: появились подробности ранения девочки на Кубани, которая полгода проходила с пулей в сонной артерии