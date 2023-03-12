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Жители Кубани пострадали в ДТП в Саратовской области, где столкнулись более 20 машин

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-kubani-postradali-v-dtp-v-saratovskoj-oblasti-gde-stolknulis-bolee-20-mashin
Жители Кубани пострадали в ДТП в Саратовской области, где столкнулись более 20 машин
Фото пресс-службы прокуратуры Саратовской области

Массовая авария произошла 12 марта в 7:44 из-за неблагоприятных погодных условий на 93 км трассы Саратов — Сызрань — Волгоград в Хвалынском районе. В тумане столкнулся 21 автомобиль.

По предварительным данным, авария произошла из-за заноса прицепа грузовика на встречную полосу.

Пострадали 15 человек, в больницу доставили 13 пострадавших, в том числе трое детей. Госпитализировали 12 человек, в том числе одного ребенка. Двух человек прооперировали.

Фото пресс-службы прокуратуры Саратовской области

«Среди пострадавших не только жители Хвалынска и Балаково, но и жители Казани, Волгограда, Краснодарского края и Дагестана. Всем пациентам выполнен полный комплекс диагностических мероприятий. Все получают лечение в полном объеме», — сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем Telegram-канале.

Из-за ДТП и сильного тумана участок трассы был перекрыт. Движение запустили только в 15:00 мск.

По факту аварии проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой взяла под контроль прокуратура Саратовской области.

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