Выбежали на дорогу: женщина на иномарке сбила двух школьников в Армавире

Серьезное ДТП произошло 11 марта в 11:45 на улице Комсомольской в Армавире. Дети выбежали на дорогу и попали под машину.

По предварительным данным, 40-летняя женщина ехала за рулем Kia Rio со стороны улицы Урицкого в сторону Халтурина. В этот момент два 10-летних мальчика решили перебежать дорогу в неустановленном месте, они появились из-за машины, стоящей на правой полосе, и водитель не успела затормозить. В сети появилось видео с кадрами произошедшего с регистратора.

Оба ребенка попали в больницу с серьезными травмами: сотрясением головного мозга, гематомами. У одного мальчика закрытый перелом левой голени со смещением, у второго — костей носа, сообщает портал gorodarmavir.ru со ссылкой на отдел по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира.

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