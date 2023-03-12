Выбежали на дорогу: женщина на иномарке сбила двух школьников в Армавире
Происшествия
12.03.2023 09:46
Серьезное ДТП произошло 11 марта в 11:45 на улице Комсомольской в Армавире. Дети выбежали на дорогу и попали под машину.
По предварительным данным, 40-летняя женщина ехала за рулем Kia Rio со стороны улицы Урицкого в сторону Халтурина. В этот момент два 10-летних мальчика решили перебежать дорогу в неустановленном месте, они появились из-за машины, стоящей на правой полосе, и водитель не успела затормозить. В сети появилось видео с кадрами произошедшего с регистратора.
Оба ребенка попали в больницу с серьезными травмами: сотрясением головного мозга, гематомами. У одного мальчика закрытый перелом левой голени со смещением, у второго — костей носа, сообщает портал gorodarmavir.ru со ссылкой на отдел по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира.
Читайте также: женщину с тремя детьми сбила иномарка на пешеходном переходе в Краснодаре.
Популярные новости
- Выстрел в сердце: появились подробности ранения девочки на Кубани, которая полгода проходила с пулей в сонной артерии
- Российские отели с «все включено» будут предоставлять отечественное спиртное в неограниченных количествах
- Из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов
- Пограничники начали проверять все суда, подходящие к Крымскому мосту
- Суд рассмотрит законность аренды земли под элитным ЖК возле Олимпийского парка в Сириусе
- Жительница Краснодарского края чуть не порезала охранника ножом за украденные водку и дезодорант