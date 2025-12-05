Жители Кубани поделились впечатлениями от «Прямой линии» губернатора

В Усть-Лабинском районе и Анапе местные жители вживую пообщались с губернатором. Они поделились своими эмоциями после прямого эфира.

Жители станицы Некрасовской Усть-Лабинского района снова обратились за помощью. Наталья Гольбек попросила помочь с оснащением местного Дома культуры. Стоимость сценического света не по карману бюджету станичного ДК.



«Когда услышала приятный голос, даже волнение прошло. Пообещали, что не только свет у нас будет, но и, возможно, музыкальные инструменты и костюмы», — делится жительница Усть-Лабинского района Наталья Гольбек.

Для настоящих артистов, чтобы показать волшебство сцены, которое так любят зрители, важна не только прочная сцена, но и правильный свет.

«Наш Дом культуры изменился в абсолютно лучшую сторону. Все праздничные мероприятие: и станичные, и, надеюсь, краевые — теперь можем проводить на нашей базе», — говорит глава Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района Оксана Гусева.

Вениамин Кондратьев взял под контроль вопрос по оснащению ДК и поручил министру культуры края Виктории Лапиной проследить, чтобы все необходимое для творческого развития детей было.

В Анапе жительница курорта Марина Смирнова поблагодарила власти и всех неравнодушных людей, волонтеров за ликвидацию ЧС, а также задала вопрос, состоится ли в городе курортный сезон в следующем году.

«Я благодарна за такую возможность — напрямую задать вопрос губернатору. Очень рада, что он положительно ответил», — отмечает жительница Анапы Марина Смирнова.

Из Анапы поступали сразу несколько вопросов. Это и отмена туристического налога, и предложение провести общественные слушания о легализации гостевых домов. Обращений было много. Главный итог «Прямой линии» — это то, что каждый был услышан.

Читайте также: в Кавказском районе станичную школу газифицируют до 1 февраля.

Подпишись, здесь всегда интересно.