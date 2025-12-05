В Кавказском районе станичную школу газифицируют до 1 февраля

Жители станицы Темижбекской в Кавказском районе сообщили на «Прямой линии» губернатора, что школу №18 не подключили к системе газоснабжения.



Это единственная школа в районе, которая пока отапливается твердым топливом.

«Котельная школы №18 работает на твердом топливе в штатном режиме. Температурный режим соблюдается. Уже приступили к работам по переводу котельной на газ. Установлен газораспределительный шкаф, проложена труба, осталось установить горелки, автоматику, устранить замечания Ростехнадзора и провести наладку. До 1 февраля работы будут закончены», — сообщил глава Кавказского района Юрий Ханин.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил завершить работы в максимально короткие сроки, но соблюсти все требования безопасности, так как вопрос идет о подключении газа.

«Мы можем гордиться тем, что за последние восемь лет мы построили 108 школ и 219 детских садов. Но пока мы не решим проблему со школой конкретно там, где живет человек, где живут дети, мы можем ни про какую статистику не говорить», — отметил Кондратьев.

