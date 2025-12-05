Строящаяся школа единоборств в Темрюке откроется до конца 2026 года

Жители Темрюкского района во время «Прямой линии» поинтересовались, когда завершат строительство школы единоборств в Правобережном микрорайоне.

По словам местного жителя, школу единоборств должны были открыть во втором квартале 2025 года. Однако объект так и остался незавершенным. Сейчас спортсмены занимаются в старом зале в 150 кв. метров.

Министр спорта Краснодарского края Серафим Викторов пояснил, что подрядная организация заключила договор с муниципалитетом в 2024 году, но обязательства не выполнила. Сейчас школа готова на 57%.

По словам главы Темрюкского района Федора Бабенко, договор с подрядчиком был расторгнут в ноябре. Сейчас муниципалитет ищет другого подрядчика.

«Это стало трендом — заниматься спортом на Кубани. Это предмет гордости. Мы должны достроить центры единоборств во всех муниципалитетах», — отметил глава региона.

Вениамин Кондратьев поручил сдать объект в Темрюке в эксплуатацию до конца 2026 года.

Читайте также: по программе «Самбо в школу» на Кубани занимается около 500 тысяч учеников.

Подпишись, здесь всегда интересно.