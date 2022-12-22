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Жители Кубани перевели 57,7 млн рублей на поддержку мобилизованных

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-kubani-pereveli-57-7-mln-rublej-na-podderzhku-mobilizovannym
Жители Кубани перевели 57,7 млн рублей на поддержку мобилизованных
Фото t.me/svokuban

В Краснодарском крае продолжают собирать деньги в рамках акции «Своих не бросаем», которая стартовала 20 октября.

Принять участие в ней может каждый желающий. Нужно отсканировать QR-код в мобильном приложении банка и указать сумму перевода. Все собранные средства направляют на поддержку мобилизованных.

В рамках акции «Своих не бросаем» жители Кубани перевели уже более 57,7 млн рублей. На закупку вещей для мобилизованных направили около 55,2 млн рублей.

Для военных приобрели 6,4 тыс. теплоизоляционных ковриков, 4,7 тыс. спальных мешков, 4,6 тыс. пар сапог, 3 тыс. балаклав, 2 тыс. комплектов термобелья и 1 тыс. жгутов, 1 автомобиль, 2 автоприцепа, 3 генератора и 3 смартфона, 17 квадрокоптеров, 19 тепловизоров и т. д.

Сейчас волонтеры в рамках акции закупают 10 печей и 1,5 тыс. комплектов термобелья.

Читайте также: Кондратьев рассказал о помощи участникам СВО из Краснодарского края. Губернатор заявил, что после объявления частичной мобилизации в РФ жители Кубани в очередной раз доказали готовность защищать свою Родину.

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