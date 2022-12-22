Жители Кубани перевели 57,7 млн рублей на поддержку мобилизованных

В Краснодарском крае продолжают собирать деньги в рамках акции «Своих не бросаем», которая стартовала 20 октября.

Принять участие в ней может каждый желающий. Нужно отсканировать QR-код в мобильном приложении банка и указать сумму перевода. Все собранные средства направляют на поддержку мобилизованных.

В рамках акции «Своих не бросаем» жители Кубани перевели уже более 57,7 млн рублей. На закупку вещей для мобилизованных направили около 55,2 млн рублей.

Для военных приобрели 6,4 тыс. теплоизоляционных ковриков, 4,7 тыс. спальных мешков, 4,6 тыс. пар сапог, 3 тыс. балаклав, 2 тыс. комплектов термобелья и 1 тыс. жгутов, 1 автомобиль, 2 автоприцепа, 3 генератора и 3 смартфона, 17 квадрокоптеров, 19 тепловизоров и т. д.

Сейчас волонтеры в рамках акции закупают 10 печей и 1,5 тыс. комплектов термобелья.

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