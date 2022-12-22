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Кондратьев рассказал о помощи участникам СВО из Краснодарского края и их семьям

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-rasskazal-o-pomoshhi-uchastnikam-svo-iz-krasnodarskogo-kraya
Кондратьев рассказал о помощи участникам СВО из Краснодарского края и их семьям
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

После объявления частичной мобилизации в РФ жители Кубани в очередной раз доказали готовность защищать свою Родину, рассказал губернатор Вениамин Кондратьев в интервью.

Он подчеркнул, что около 3 тыс. жителей Краснодарского края самостоятельно пришли в военкоматы за повесткой. Еще более 3,6 тыс. кубанцев записались в добровольцы через сервис «Госуслуги».

«Для помощи участникам СВО от Краснодарского края приняли решение единоразово выплатить по 100 тыс. рублей. Эти средства помогали семьям в первое время, пока военнослужащие не начали получать зарплату. Такую же сумму направляли добровольцам в именных краснодарских подразделениях. В ближайшее время увеличим выплату за звание Героя России с 30 до 50 тыс. рублей», — рассказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что к Новому году каждому ребенку мобилизованных и добровольцев перечислят по 20 тыс. рублей, а также вручат новогодний подарок. Дети участников СВО из края, поступившие в вузы на очные отделения в этом году, получат единовременную выплату в 30 тыс. рублей.

«Никого не оставим без внимания. За семьями мобилизованных в районах закрепляют отдельных специалистов. Они узнают, какие есть проблемы у родственников, и оказывают поддержку», — добавил губернатор Кубани.

Читайте также: дети мобилизованных жителей Кубани будут получать бесплатное питание в школах.

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