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Кондратьев: дети мобилизованных жителей Кубани будут получать бесплатное питание в школах

Общество
22.11.2022 13:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-deti-mobilizovannyh-zhitelej-kubani-budut-poluchat-besplatnoe-pitanie-v-shkolah
Кондратьев: дети мобилизованных жителей Кубани будут получать бесплатное питание в школах
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С просьбой о бесплатном питании к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву во время личного приема обратилась Ирину Ермоленко — супруга одного из мобилизованных из Крымского района.

Вениамин Кондратьев поблагодарил Ирину Ермоленко за такую важную инициативу и отметил, что защищающие страну военнослужащие должны понимать, что их родным и близким всегда помогут.

«Для нас важно поддерживать такие семьи. Необходимо в самое ближайшее время проработать механизм, который позволит детям всех мобилизованных жителей Кубани получать бесплатное питание в школах за счет бюджета», — сказал глава региона.

В некоторых муниципалитетах Кубани уже начали работать над решением этой задачи. Теперь обеспечение детей мобилизованных военнослужащих бесплатным питанием в школах будут курировать на краевом уровне.

Еще один важный вопрос, который обсуждали во время приема граждан — подключение дома семьи мобилизованного к централизованному водоснабжению. К Вениамину Кондратьеву обратилась Ольга — жена военнослужащего из станицы Кущевской. Она попросила помочь в решении проблемы с водоснабжением. Глава Кущевского района Илья Гузев доложил, что водопровод находится в рабочем состоянии, но является бесхозным. Местные власти решают вопрос о принятии его на баланс.

Губернатор поручил решить юридические формальности в кратчайшее время и оформить документы для подключения дома к водоснабжению, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани начали принимать документы на выплату для первокурсников — детей участников спецоперации.

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