На Кубани начали принимать документы на выплату для первокурсников — детей участников спецоперации
Общество
21.11.2022 10:20
Об этом 21 ноября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
По словам Анны Миньковой, краевая выплата предназначена для детей участников спецоперации, поступивших в этом году на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в вузы Краснодарского края. Размер краевой меры поддержки составляет 30 тыс. рублей.
«Обязательно, чтобы у первокурсника была регистрация на территории Краснодарского края. С заявлением нужно обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства. Сделать это может как один из родителей, так и совершеннолетний ребенок. Срок приема заявлений — до 10 декабря», — уточнила замглавы региона в своем Telegram-канале.
Читайте также: более 100 кубанских казаков отправились на Донбасс для участия в СВО.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- В Краснодарском крае будут судить «телефонного террориста», угрожавшего взорвать Белореченскую ГЭС
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В «Транснефти» опровергли информацию об атаке ВСУ нефтегавани в Новороссийске
- На Крымском мосту восстановили четыре поврежденных пролета