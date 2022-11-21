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На Кубани начали принимать документы на выплату для первокурсников — детей участников спецоперации

Общество
21.11.2022 10:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-nachali-prinimat-dokumenty-na-vyplatu-dlya-pervokursnikov-detej-uchastnikov-spetsoperatsii
На Кубани начали принимать документы на выплату для первокурсников — детей участников спецоперации
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 21 ноября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По словам Анны Миньковой, краевая выплата предназначена для детей участников спецоперации, поступивших в этом году на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в вузы Краснодарского края. Размер краевой меры поддержки составляет 30 тыс. рублей.

«Обязательно, чтобы у первокурсника была регистрация на территории Краснодарского края. С заявлением нужно обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства. Сделать это может как один из родителей, так и совершеннолетний ребенок. Срок приема заявлений — до 10 декабря», — уточнила замглавы региона в своем Telegram-канале.

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