Свыше 100 кубанских казаков отправились на Донбасс для участия в СВО

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Торжественную церемонию отправки казаков провели в центре подготовки Кубанского казачьего войска. В мероприятии принял участие вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов, мэр Новороссийска Андрей Кравченко, представители казачества, духовенства, патриотических организаций, казачьих школ и Новороссийского кадетского корпуса.

В зону спецоперации отправились более 100 человек. В настоящее время в боевых действиях принимают участие порядка 2,8 тыс. казаков.

«Почти 2,8 тыс. казаков выполняют боевые задачи в составе бригады «Кубань», воинских частей и добровольческих отрядах на различных направлениях, противостоят нацистам со всего мира. Сотни лет кубанские казаки защищают рубежи Отечества и сражаются с врагами России, как и сейчас, участвуя в спецоперации. Возвращайтесь с победой, братья-казаки», — сказал Власов.

Мэр Новороссийска подчеркнул, что семьям добровольцев окажут необходимую помощь.

В рамках мероприятия состоялось торжественное построение и концерт творческих коллективов. Казакам-добровольцам вручили письма от школьников.

Занятия по тактической, огневой, разведывательной, инженерной, военно-медицинской подготовке для казаков проходили в течение двух недель. Также опытные инструкторы проводили занятия по военной топографии и вождению боевой техники.

Все казаки экипированы и оснащены всем необходимым. У многих из них имеется боевой опыт, все соответствуют требованиям военно-профессиональной подготовки.

Кубанское войско больше 14 лет проводит военно-полевые сборы для казаков из всех районных обществ Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкессии, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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