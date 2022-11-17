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Казак из Сочи спас жизнь атаману во время спецоперации на Донбассе

Политика
17.11.2022 16:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazak-iz-sochi-spas-zhizn-atamanu-vo-vremya-spetsoperatsii-na-donbasse
Казак из Сочи спас жизнь атаману во время спецоперации на Донбассе
Фото slavakubani.ru

Атаман Дмитрий Потяков с группой казаков из Центрального РКО Сочи отправился на Донбасс для участия в специальной военной операции. Он стал командиром взвода.

Вместе с ним в зону СВО поехал молодой урядник Алексей Шевченко. Несмотря на то, что сначала его не взяли в армию по состоянию здоровья — из-за лишнего веса 160 кг, он мечтал о военной службе. Тогда парень похудел более чем на 50 кг и снова пришел к Потякову. Для того, чтобы взять его с собой на Донбасс, атаман помог добровольцу записаться на курсы санитаров.

Потяков рассказал, что при выполнении боевой задачи его группа попала под артиллерийский обстрел противника. Атамана ранило в ногу, он дал своему подразделению команду отойти глубже в лес и ночью он пополз к своим позициям. В этот момент несколько казаков выбежали к нему навстречу. Среди них был и Алексей Шевченко.

Командира взвода начали выносить, но в этот момент ВСУ при помощи квадрокоптера скинули на казаков гранату. Шевченко сильно ранило в ногу, но он продолжил вытаскивать атамана и сослуживцев.

«Мы своих не бросаем. Ребят многих ранило: кого в спину, кого в ноги. Я перевязывал всех. Меня тоже ранило, когда на нас сбросили гранату с квадрокоптера. Я вызвал помощь. Понимаю, что командир весь день с ранением и его надо увозить первым, а я еще потерплю», — рассказал Алексей Шевченко.

Раненых казаков доставили в полевой госпиталь, а потом эвакуировали в Ростов-на-Дону. И атаман, и урядник уже оправились от ранений и продолжают службу, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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