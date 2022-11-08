Казаки из отряда «Кубань» обнаружили склад оружия ВСУ

Видео канала «Кубань 24»

Это произошло во время разведки на территории Донецкой народной республики.

В лесополосе возле одного из населенных пунктов находилось более 70 мин со 120-миллиметровым минометом, сотни различных боеприпасов, в том числе гранаты, магазины с патронами к автомату Калашникова, а также почти 90 разнообразных снарядов.

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