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Казаки из отряда «Кубань» обнаружили склад оружия ВСУ

Политика
08.11.2022 11:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazaki-iz-otryada-kuban-obnaruzhili-sklad-oruzhiya-vsu
Видео канала «Кубань 24»

Это произошло во время разведки на территории Донецкой народной республики.

В лесополосе возле одного из населенных пунктов находилось более 70 мин со 120-миллиметровым минометом, сотни различных боеприпасов, в том числе гранаты, магазины с патронами к автомату Калашникова, а также почти 90 разнообразных снарядов.

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