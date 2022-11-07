В Краснодарском крае казаки отправили около 530 тонн гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. В настоящее время казаки направили на Донбасс порядка 530 т груза.

Об этом 7 ноября на совещании сообщил замглавы Кубани, войсковой атаман Александр Власов. Также он рассказал, что в зоне СВО сейчас находятся 2,6 тыс. казаков.

«В специальной военной операции выполняют боевые задачи 2 тыс. 660 казаков Кубанского казачьего войска. Для пополнения казачьих добровольческих отрядов из бригады «Кубань» функционирует учебный центр, где казаки-добровольцы под руководством опытных инструкторов проходят боевое слаживание, получают всю необходимую экипировку и технические средства перед отправкой в зону проведения спецоперации», — сказал Власов.

Также вице-губернатор сообщил, что на Кубани статус «казачье образовательное учреждение» присвоили уже 125 школам и детсадам.

«В крае 125 образовательных учреждений имеют региональный статус «казачья образовательная организация». Это 76 школ и 49 детсадов. По сравнению с прошлым годом число таких школ увеличилось на шесть, а детских садов — на 19. Для учащихся более 5 тыс. классов и групп казачьей направленности разработаны специальные программы по истории кубанского казачества, основам православной культуры и военно-спортивным дисциплинам в казачьих клубах», — сказал Власов.

Системно эта работа идет в Ейском, Таманском, Кавказском казачьих отделах.

Кроме того, на совещании обсудили подготовку к отчетному сбору Кубанского казачьего войска. Он пройдет 2 декабря в Краснодаре. Участие в нем примут 965 выборных казаков Кубани, Адыгеи и Карачаево-Черкессии, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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