Президент РФ сообщил, что в зоне СВО находятся порядка 80 тыс. мобилизованных
Политика
07.11.2022 17:47
Почти 50 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, в настоящее время участвуют в боевых действиях. Всего в зоне проведения спецоперации находятся около 80 тыс. мобилизованных.
Об этом 7 ноября сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области.
«У нас сейчас тысяч 50 находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тыс. в зоне (проведения СВО). Остальные все — на полигонах», — цитирует Путина РИА «Новости».
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