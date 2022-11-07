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Президент РФ сообщил, что в зоне СВО находятся порядка 80 тыс. мобилизованных

Политика
07.11.2022 17:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/prezident-rf-soobshhil-chto-v-zone-svo-nahodyatsya-poryadka-80-tys-mobilizovannyh
Президент РФ сообщил, что в зоне СВО находятся порядка 80 тыс. мобилизованных
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Почти 50 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, в настоящее время участвуют в боевых действиях. Всего в зоне проведения спецоперации находятся около 80 тыс. мобилизованных.

Об этом 7 ноября сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области.

«У нас сейчас тысяч 50 находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тыс. в зоне (проведения СВО). Остальные все — на полигонах», — цитирует Путина РИА «Новости».

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