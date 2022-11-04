Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Президент РФ подписал закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации

Политика
04.11.2022 15:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/prezident-rf-podpisal-zakon-ob-alternativnoj-grazhdanskoj-sluzhbe-v-period-mobilizatsii
Президент РФ подписал закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации
Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин 4 ноября подписал закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ, других войск воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат проходить альтернативную службу в указанных организациях, — говорится в законе.

Читайте также: Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс. рублей для военнослужащих.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Перед матчем ФК «Сочи» со «Спартаком» на стадионе «Фишт» выступит «Дискотека Авария»
Перед матчем ФК «Сочи» со «Спартаком» на стадионе «Фишт» выступит «Дискотека Авария»
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Росприроднадзор: выброшенные дельфинарием в Крыму афалины чипированы
Росприроднадзор: выброшенные дельфинарием в Крыму афалины чипированы
В Крыму пытаются спасти 4 погибающих в море дельфинов, которых выбросил хозяин дельфинария
В Крыму пытаются спасти 4 погибающих в море дельфинов, которых выбросил хозяин дельфинария
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодаре эвакуировали посетителей и персонал МФЦ из-за забытой сумки
  3. В Сочи самолет вернулся на аэродром из-за трещины в лобовом стекле
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Пять спектаклей Краснодарских театров вошли в лонг-лист премии «Золотая маска»
  6. «Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 18 ноября
Прямой эфир
Мы в соцсетях