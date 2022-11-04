Президент РФ подписал закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации
Политика
04.11.2022 15:39
Президент России Владимир Путин 4 ноября подписал закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
«Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях ВС РФ, других войск воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат проходить альтернативную службу в указанных организациях, — говорится в законе.
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