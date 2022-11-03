Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс. рублей для военнослужащих

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Указ президента России Владимира Путина о единовременной выплате военнослужащим, проходящим службу в ВС РФ по контракту, опубликовали 3 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, военнослужащим проходившим военную службу по призыву, иным гражданам РФ, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. рублей», — говорится в документе.

Согласно указу, выплату военнослужащим предоставят в целях дополнительной социальной поддержки. Новая мера поддержки распространяется на правоотношения возникшие с 21 сентября 2022 года.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. В рамках нее в ряды Вооруженных сил России призвали 300 тыс. человек. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 27 октября во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что мобилизационные мероприятия в стране завершили.

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Для жителей Краснодарского края, удостоенных звания Героя России за выполнение боевых задач в зоне СВО, региональные выплаты увеличат с 30 до 50 тыс. рублей.