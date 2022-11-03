Кондратьев: на Кубани для добровольцев и детей мобилизованных ввели дополнительные меры поддержки

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О новых региональных мерах поддержки для граждан, добровольно отправившихся в зону СВО, и детей мобилизованных губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал 3 ноября во время совещания.

«Сегодня 80% мобилизованных уже получили по 100 тыс. рублей. Такую же поддержку необходимо оказать и всем добровольцам. Мы не должны делить защитников Отечества, они отстаивают интересы страны, рискуют жизнями», — сказал Кондратьев.

Глава региона напомнил, что во время его встречи с Владимиром Путиным в Сочи президент высоко оценил работу кубанских властей по мобилизации и помощи, оказываемой семьям призванных мужчин. Путин подчеркнул, что помощь участникам спецоперации в регионах не должна превращаться в рутину.

Кондратьев отметил, что затягивать процесс выплат мобилизованным недопустимо.

«Здесь не должно быть никакой чиновничьей волокиты. В течение недели необходимо полностью завершить данную работу», — добавил губернатор.

Глава региона сказал, что во всех муниципалитетах за семьями мобилизованных нужно закрепить конкретного специалиста, к которому модно будет обратиться за помощью по любым вопросам. Директор краевого департамента внутренней политики Александр Топалов сообщил, что в муниципалитеты направили специальную форму сбора данных для оперативного решения проблем мобилизованных и их семей.

Кондратьев также сообщил в соцсетях о дополнительных мерах поддержки для семей мобилизованных граждан и добровольцев. К Новому году их дети получат по 20 тыс. рублей и бесплатные подарки.

Кроме того, за детьми мобилизованных и добровольцев на законодательном уровне закрепят право на оздоровление и отдых в санаториях Кубани с 2023 года.

Для жителей Краснодарского края, удостоенных звания Героя России за выполнение боевых задач в зоне СВО, региональные выплаты увеличат с 30 до 50 тыс. рублей.

«Мы должны финансово поддержать семьи, в которых отцов призвали в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации. К Новому году выплатим по 20 тысяч рублей на каждого ребенка. Сейчас эти дети в зоне особого внимания, и их поддержка – важнейший аспект нашей работы», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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