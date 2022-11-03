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В России предложили сделать выходной предновогоднюю неделю для семей мобилизованных

Общество
03.11.2022 07:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-predlozhili-sdelat-vyhodnoj-prednovogodnyuyu-nedelyu-dlya-semej-mobilizovannyh
В России предложили сделать выходной предновогоднюю неделю для семей мобилизованных
Фото Sandra Seitamaa, unsplash.com

Письмо с такой инициативой главе Минтруда РФ Антону Котякову направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Политолог предложил предоставить женам мобилизованных для участия в СВО дополнительные выходные. Уточняется, что эта инициатива распространяется на те семьи, где есть дети в возрасте до 14 лет.

По мнению Антона Орлова, частичная мобилизация привела к повышению нагрузки на семьи призывников. Во многих случаях жены мобилизованных сейчас занимаются бытом и воспитанием детей самостоятельно.

«В целях поддержки данных семей прошу вас оценить целесообразность предоставления супругам мобилизованных граждан, на иждивении которых имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет, выходной предновогодней недели с 26 по 30 декабря с сохранением зарплаты», — цитирует обращение Котякова RT.

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