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В Краснодарском крае отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки

Общество
02.11.2022 13:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-otmenili-massovye-novogodnie-meropriyatiya-i-fejerverki
В Краснодарском крае отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Массовые гуляния в новогоднюю ночь во время январских праздников в муниципалитетах Кубани отменили по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Речь идет о праздничных концертах, фестивалях, больших театрализованных представлениях и запуске фейерверков.

Главам городов и районов рекомендовали для украшения улиц, площадей и зданий использовать уже имеющиеся декоративные элементы и световые конструкции. Также это касается искусственных елей на площадях, в парках и скверах, перед ТРЦ.

Елочные базары будут работать в обычном режиме. Для детей проведут новогодние программы. Особое внимание уделят организации новогодних елок для детей мобилизованных, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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