В Сочи в новогоднюю ночь пустят круговой туристический поезд
Общество
14.10.2022 17:44
Специальный новогодний рейс поезд проедет по маршруту «Сочи — Роза Хутор — Сочи». Его пассажирские вагоны, вагон-бар и вагон-ресторан оформили в стилистике 1970-80-х годов.
Поезд «Новогодняя ночь» отправится из Сочи 31 декабря в 19:00 и прибудет в Розу Хутор в 21:45. В обратном направлении он выедет 1 января в 3:00 и вернется в Сочи в 5:35.
Пассажиры новогоднего поезда смогут спеть в караоке новогодние песни и сделать праздничные фотографии.
На Розе Хутор пассажиров ждут разнообразные развлечения и праздничная атмосфера, сообщает пресс-служба РЖД.
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