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В Сочи в новогоднюю ночь пустят круговой туристический поезд

Общество
14.10.2022 17:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-v-novogodnyuyu-noch-pustyat-krugovoj-turisticheskij-poezd
В Сочи в новогоднюю ночь пустят круговой туристический поезд

Специальный новогодний рейс поезд проедет по маршруту «Сочи — Роза Хутор — Сочи». Его пассажирские вагоны, вагон-бар и вагон-ресторан оформили в стилистике 1970-80-х годов.

Поезд «Новогодняя ночь» отправится из Сочи 31 декабря в 19:00 и прибудет в Розу Хутор в 21:45. В обратном направлении он выедет 1 января в 3:00 и вернется в Сочи в 5:35.

Пассажиры новогоднего поезда смогут спеть в караоке новогодние песни и сделать праздничные фотографии.

На Розе Хутор пассажиров ждут разнообразные развлечения и праздничная атмосфера, сообщает пресс-служба РЖД.

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