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Маршрут «Ласточки» из Ростова-на-Дону с 11 октября продлят до аэропорта Сочи

Общество
05.10.2022 16:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/marshrut-lastochki-iz-rostova-na-donu-s-11-oktyabrya-prodlyat-do-aeroporta-sochi
Маршрут «Ласточки» из Ростова-на-Дону с 11 октября продлят до аэропорта Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

«Ласточка» будет отправляться из Ростова-на-Дону в 17:19 и прибывать в воздушную гавань курорта в 1:53.

Из аэропорта Сочи «Ласточка» будет отправляться в 2:02 и прибывать в Ростов-на-Дону в 10:52. В пути следования поезд будет останавливаться в Батайске, Тимашевске, Краснодаре, Горячем Ключе и Туапсе.

В августе до аэропорта Сочи уже продлили «Ласточки» из Краснодара и Анапы, которые ранее доходили до станции Адлер. За это время обновленными маршрутами воспользовались около 35 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба СКЖД.

Читайте также: вечерний рейс «Ласточки» Имеретинский Курорт — Туапсе начал останавливаться в Вардане.

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