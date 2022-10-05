Маршрут «Ласточки» из Ростова-на-Дону с 11 октября продлят до аэропорта Сочи
Общество
05.10.2022 16:27
«Ласточка» будет отправляться из Ростова-на-Дону в 17:19 и прибывать в воздушную гавань курорта в 1:53.
Из аэропорта Сочи «Ласточка» будет отправляться в 2:02 и прибывать в Ростов-на-Дону в 10:52. В пути следования поезд будет останавливаться в Батайске, Тимашевске, Краснодаре, Горячем Ключе и Туапсе.
В августе до аэропорта Сочи уже продлили «Ласточки» из Краснодара и Анапы, которые ранее доходили до станции Адлер. За это время обновленными маршрутами воспользовались около 35 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба СКЖД.
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