Вечерний рейс «Ласточки» Имеретинский Курорт — Туапсе начнет останавливаться в Вардане
Общество
07.09.2022 17:01
Изменения в схеме движения вечерних рейсов «Ласточки» начнут действовать с 19 сентября для улучшения качества обслуживания пассажиров.
Теперь электрички, отправляющиеся со станции Имеретинский Курорт в 17:07, будут останавливать на станции Вардане в 18:34. Из-за этого изменится график остановок «Ласточки» на промежуточных станциях.
По новому расписанию в Туапсе электричка будет прибывать в 19:59, сообщает пресс-служба СКЖД.
Станция Вардане расположена в Лазаревском районе между остановками Лоо и Совхоз.
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