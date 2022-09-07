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Вечерний рейс «Ласточки» Имеретинский Курорт — Туапсе начнет останавливаться в Вардане

Общество
07.09.2022 17:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/vechernij-rejs-lastochki-imeretinskij-kurort-tuapse-nachnet-ostanavlivatsya-v-vardane
Вечерний рейс «Ласточки» Имеретинский Курорт — Туапсе начнет останавливаться в Вардане
Фото пресс-службы «Кубань Экспресс-Пригород»

Изменения в схеме движения вечерних рейсов «Ласточки» начнут действовать с 19 сентября для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Теперь электрички, отправляющиеся со станции Имеретинский Курорт в 17:07, будут останавливать на станции Вардане в 18:34. Из-за этого изменится график остановок «Ласточки» на промежуточных станциях.

По новому расписанию в Туапсе электричка будет прибывать в 19:59, сообщает пресс-служба СКЖД.

Станция Вардане расположена в Лазаревском районе между остановками Лоо и Совхоз.

Читайте также: в Сочи с 29 августа пригородные электрички начали останавливаться на станции Мамайка.

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