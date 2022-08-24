В Сочи с 29 августа пригородные электрички начнут останавливаться на станции Мамайка
Общество
24.08.2022 14:32
Из-за этого на курорте частично изменится расписание движение пригородных электропоездов.
Так, электричка Туапсе — Имеретинский курорт будет прибывать на вокзал Сочи в 9:31 вместо 9:29. А электропоезд Туапсе — Аэропорт будет прибывать в Сочи в 20:07 вместо 20:06.
Пассажиров просят планировать поездки с учетом изменения расписания электричек, сообщает пресс-служба департамента транспорта Сочи.
Станция Мамайка находится между Дагомысом и Сочи.
Читайте также: «Яндекс.Карты» начали транслировать движение всего общественного транспорта Сочи.
Популярные новости
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- В Краснодарском крае под колесами грузового поезда погиб мужчина
- Одобрен проект командного пункта с 50-метровой вышкой на территории нового аэропорта Краснодара
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Мезмае более 100 человек вторые сутки ищут пропавшего 85-летнего пенсионера
- В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против «Торпедо»