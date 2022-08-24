В Сочи с 29 августа пригородные электрички начнут останавливаться на станции Мамайка

В Сочи с 29 августа пригородные электрички начнут останавливаться на станции Мамайка

Из-за этого на курорте частично изменится расписание движение пригородных электропоездов.

Так, электричка Туапсе — Имеретинский курорт будет прибывать на вокзал Сочи в 9:31 вместо 9:29. А электропоезд Туапсе — Аэропорт будет прибывать в Сочи в 20:07 вместо 20:06.

Пассажиров просят планировать поездки с учетом изменения расписания электричек, сообщает пресс-служба департамента транспорта Сочи.

Станция Мамайка находится между Дагомысом и Сочи.

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