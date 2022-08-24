Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи с 29 августа пригородные электрички начнут останавливаться на станции Мамайка

Общество
24.08.2022 14:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-s-29-avgusta-prigorodnye-elektrichki-nachnut-ostanavlivatsya-na-stantsii-mamajka
В Сочи с 29 августа пригородные электрички начнут останавливаться на станции Мамайка
В Сочи с 29 августа пригородные электрички начнут останавливаться на станции Мамайка

Из-за этого на курорте частично изменится расписание движение пригородных электропоездов.

Так, электричка Туапсе — Имеретинский курорт будет прибывать на вокзал Сочи в 9:31 вместо 9:29. А электропоезд Туапсе — Аэропорт будет прибывать в Сочи в 20:07 вместо 20:06.

Пассажиров просят планировать поездки с учетом изменения расписания электричек, сообщает пресс-служба департамента транспорта Сочи.

Станция Мамайка находится между Дагомысом и Сочи.

Читайте также: «Яндекс.Карты» начали транслировать движение всего общественного транспорта Сочи.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Краснодаре мужчина затопил свою квартиру и сбросил с 5 этажа унитаз и дверь
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
В Краснодаре у женщины, уснувшей пьяной в кустах, забрали детей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  2. В Краснодарском крае под колесами грузового поезда погиб мужчина
  3. Одобрен проект командного пункта с 50-метровой вышкой на территории нового аэропорта Краснодара
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Мезмае более 100 человек вторые сутки ищут пропавшего 85-летнего пенсионера
  6. В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против «Торпедо»
Прямой эфир
Мы в соцсетях