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«Яндекс Карты» начали транслировать движение всего общественного транспорта Сочи

Общество
24.08.2022 13:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/yandeks-karty-nachali-translirovat-dvizhenie-vsego-obshhestvennogo-transporta-sochi
«Яндекс Карты» начали транслировать движение всего общественного транспорта Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Теперь жители и гости Сочи могут отслеживать движение общественного транспорта в режиме онлайн через мобильное приложение.

Всего на курорте в сервисе «Яндекс Карты» доступны 117 автобусных маршрутов.

«Каждому транспортному средству соответствует метка с номером маршрута, которая отображает его реальное местоположение. Информация об этом приходит раз в 30 секунд. Благодаря алгоритму прогнозирования все метки движутся плавно», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса «Яндекс Карты».

Читайте также: в Сочи на участке Сухумского шоссе до конца августа ограничили движение транспорта.

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