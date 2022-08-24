«Яндекс Карты» начали транслировать движение всего общественного транспорта Сочи
Общество
24.08.2022 13:32
Теперь жители и гости Сочи могут отслеживать движение общественного транспорта в режиме онлайн через мобильное приложение.
Всего на курорте в сервисе «Яндекс Карты» доступны 117 автобусных маршрутов.
«Каждому транспортному средству соответствует метка с номером маршрута, которая отображает его реальное местоположение. Информация об этом приходит раз в 30 секунд. Благодаря алгоритму прогнозирования все метки движутся плавно», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса «Яндекс Карты».
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