Жители Кубани направили почти 2,5 тыс. вопросов на «Прямую линию» Кондратьева

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей региона 4 декабря в прямом эфире телеканалов «Кубань 24», «Россия 24», а также радио «Вести FM».

За три дня на «Прямую линию» губернатора поступило уже 2 тыс. 447 вопроса. Более 1,3 тыс. вопросов задали через чат-бот, и еще свыше 1 тыс. по многоканальному телефону.

Почти половина заданных вопросов, затрагивает тему ЖКХ. Среди актуальных тем также: транспорт и дорожное хозяйство — 19%, строительство — 10% и социальное обеспечение — 6%. Кроме того, жителей Кубани интересуют вопросы, связанные со здравоохранением, экологией и обеспечением правопорядка.

Больше всего вопросов на «Прямую линию» поступает из Туапсинского района, Анапы, Краснодара, Новороссийска и Красноармейского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Задать свой вопрос губернатору Кубани может каждый желающий через чат-бот или по многоканальному телефону: 8 (861) 268-60-44.

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