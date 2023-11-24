Кондратьев: на благоустройство в крае в этом году направили более 4 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 24 ноября встретился с руководителем группы компаний «Терем-Специализированный застройщик» Сергеем Куцовым.

Глава региона обсудил благоустройство территорий и перспективы развития санаторно-курортной отрасли в предгорных районах.

«Компания зарекомендовала себя как производитель качественных материалов. Продукцию использовали при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Сегодня мы активно работаем, чтобы придать населенным пунктам края современный вид. Только в этом году на благоустройство общественных территорий мы направили более 4 млрд рублей. Мы заинтересованы, чтобы в работе применялись материалы кубанского производства», — сказал губернатор.

По словам Сергея Куцова, компания работает на Кубани уже 25 лет — предприятие производит элементы благоустройства, системы водоотведения, тротуарную плитку и железобетонные трубы, а также занимается дорожными работами и возводит социальные объекты.

«В этом году курорты края приняли 18 млн гостей. Загружено не только побережье, но и Московский и Апшеронский районы. Нам важно создавать условия, чтобы туристы захотели к нам вернуться. Реализация проекта строительства современного термального кластера в Горячем Ключе создаст около 1 тыс. рабочих мест. Появится новая точка притяжения для туристов, которая позволит разгрузить черноморское побережье», — подчеркнул Кондратьев.

Многофункциональный комплекс в Горячем Ключе будет включать объекты рекреационного, лечебно-оздоровительного и туристического назначения, отметил руководитель компании.

«Это будет комплекс с большим количеством открытых и закрытых водных гладей, комплексом гостиниц от кемпинга до пятизвездочных отелей. Объем инвестиций до 2030 года составит не менее 10 млрд рублей», — цитирует Сергея Куцова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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