Жители Кубани направили более 6,5 тыс. обращений на «Прямую линию» губернатора

На «Прямую линию» главы региона Вениамина Кондратьева с 25 ноября по 3 декабря поступило более 6,5 тыс. обращений. В том числе — 1 тыс. за прошедшие сутки.

Наиболее актуальными для жителей региона стали темы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры, социального обеспечения и здравоохранения. Им посвящено 83% всех поступивших сообщений.

Все вопросы возьмут под контроль администрация региона и профильные ведомства. На часть вопросов губернатор ответит в прямом эфире «Кубань 24» 5 декабря.

Больше всего сообщений поступает с помощью чат-бота — 44%, по телефону — 42%. Еще 14% обращений граждане направили через портал «Госуслуги».

Чаще всего на «Прямую линию» обращаются жители Анапы, Туапсинского муниципального округа, Краснодара, Щербиновского и Темрюкского районов.

Вопросы Вениамину Кондратьеву можно задать следующими способами:

по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края – 8(861) 268-60-44.

через чат-бот в мессенджере MAX – Вопрос губернатору Краснодарского края.

на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

Транслировать «Прямую линию» губернатора будут телеканалы «Кубань 24», «Россия Кубань» и «Краснодар». Также эфир можно будет посмотреть в аккаунтах Вениамина Кондратьева в социальной сети ВКонтакте и на Rutube, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

