Жители Кубани направили более 6,5 тыс. обращений на «Прямую линию» губернатора
На «Прямую линию» главы региона Вениамина Кондратьева с 25 ноября по 3 декабря поступило более 6,5 тыс. обращений. В том числе — 1 тыс. за прошедшие сутки.
Наиболее актуальными для жителей региона стали темы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры, социального обеспечения и здравоохранения. Им посвящено 83% всех поступивших сообщений.
Все вопросы возьмут под контроль администрация региона и профильные ведомства. На часть вопросов губернатор ответит в прямом эфире «Кубань 24» 5 декабря.
Больше всего сообщений поступает с помощью чат-бота — 44%, по телефону — 42%. Еще 14% обращений граждане направили через портал «Госуслуги».
Чаще всего на «Прямую линию» обращаются жители Анапы, Туапсинского муниципального округа, Краснодара, Щербиновского и Темрюкского районов.
Вопросы Вениамину Кондратьеву можно задать следующими способами:
- по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края – 8(861) 268-60-44.
- через чат-бот в мессенджере MAX – Вопрос губернатору Краснодарского края.
- на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».
Транслировать «Прямую линию» губернатора будут телеканалы «Кубань 24», «Россия Кубань» и «Краснодар». Также эфир можно будет посмотреть в аккаунтах Вениамина Кондратьева в социальной сети ВКонтакте и на Rutube, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в 2024 году губернатор общался с кубанцами рекордные 4 часа 41 минуту и ответил более чем на 30 вопросов.