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Жители Кубани напишут Всероссийский диктант по информационным технологиям

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-kubani-napishut-vserossijskij-diktant-po-informatsionnym-tehnologiyam
Жители Кубани напишут Всероссийский диктант по информационным технологиям
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Тестирование проведут в День программиста 13 сентября. В прошлом году Краснодарский край попал в число лидеров среди регионов по количеству участников диктанта.

IT-диктант включает в себя набор тестовых заданий — от основ работы с компьютерной техникой до проверки навыков в соцсетях и защиты личных данных. По словам главы краевого департамента информатизации и связи Станислава Завального, тестирование поможет кубанцам узнать уровень своей цифровой грамотности. Он добавил, что каждый сможет понять, какие знания необходимо подтянуть.

Доступ к заданиям диктанта откроется 13 сентября в 0:00 на платформе ит-диктант.рф и закроется в полночь 14 сентября. Предусмотрено три уровня сложности — для учеников начальной школы, стандартное тестирование и для продвинутых пользователей.

При онлайн-тестировании результаты можно будет посмотреть сразу после прохождения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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