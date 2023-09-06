Более 700 студентов Краснодарского края бесплатно прошли профессиональную переподготовку в IT-сфере

Образовательную программу реализуют в КубГАУ по нацпроекту «Цифровая экономика».

По словам главы краевого департамента информатизации и связи Станислава Завального, эта программа позволяет студентам получить дополнительные навыки в IT-сфере и придать новый вектор своему будущему профессиональному развитию.

«Слушатели, успешно прошедшие программу, становятся специалистами, которые могут самостоятельно в своей профессиональной деятельности выполнять задачи по автоматизации в различных сферах, анализу бизнес-процессов, а также эффективно взаимодействовать с IT-специалистами», — отметил руководитель департамента.

Свыше 700 студентов стали участниками первого потока. Из них 125 уже обучались по IT-программам, для еще более 600 человек информационные технологии не были профильным направлением. Летом они завершили теоретическое обучение, прошли практику на IT-предприятиях и защитили собственные проекты.

Все слушатели, успешно прошедшие образовательную программу, получат диплом о профессиональной переподготовке. В новом учебном году КубГАУ также продолжит реализацию проекта. Уже обработано более 300 заявок. Квоту мест в этот раз увеличили до 1 тыс. 89. Записаться на новый поток можно до 7 сентября на сайте.

Для студентов других вузов обучение по программе возможно только в случае заключения с их образовательной организацией соглашения о создании консорциума, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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