В Краснодарском крае IT-ипотеку оформили почти на 6 млрд рублей

Краснодарский край по объему выданных кредитов в рамках IT-ипотеки входит в пятерку регионов-лидеров. С мая 2022 года в регионе выдали более 800 кредитов.

По программе сотрудники IТ-компаний могут получить до 18 млн рублей на покупку квартиры в новостройке или строительство частного дома в ипотеку по сниженной ставке 5%. Размер первоначального взноса составляет от 15% стоимости. В качестве первого взноса можно использовать маткапитал.

На данный момент объем выданных кредитов на Кубани составляет почти 6 млрд рублей. Глава краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный отметил, что IT-ипотека на Кубани очень востребована.

«Кубань стабильно входит в пятерку регионов с самым большим количеством выданных кредитов. IТ-специалисты в большинстве своем — люди, которые могут работать удаленно. Поэтому льготная ипотека интересна тем, кто определился с местом жительства. А также в качестве выгодного инвестирования в недвижимость или приобретения квартиры для детей», — сказал Завальный.

В рамках IT_ипотеки можно приобрести квартиры в строящихся домах, в том числе по договорам долевого участия. Также можно купить земельный участок с дальнейшим строительством и построить дом по договору подряда.

Льготная ипотека предусмотрена для граждан РФ от 18 до 50 лет, работающих в IT-компании, аккредитованной Минцифры России. Уточняется, что стаж на текущем месте работы не должен быть меньше трех месяцев.

IT-ипотека выдается на 30 лет. Она действует, пока человек работает в IT-компании. Если после увольнения в течение шести месяцев он устроится в аккредитованную Минцифры России компанию, ставка сохранится.

Заявку на льготную ипотеку можно подать до конца 2024 года.

Разработка мер поддержки для IТ-специалистов соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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