43 тыс. рублей превысил ежемесячный платеж по ипотеке в новостройке Краснодара

В 2023 году этот ежемесячный платеж в краевой столице вырос 19% и достиг 43 тыс. рублей.

При 15% годовых за квартиру надо будет платить 51,8 тыс. рублей ежемесячно, а средняя цена жилья в новостройке города оценивается в 4,9 млн рублей.

«Обычно банки применяют стандартные условия для тех заемщиков, у которых платежи по будущему ипотечному кредиту не превышают 50% от дохода, то есть для миллионников доход должен составлять 92,6 тыс. рублей», — цитирует руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова РБК.

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