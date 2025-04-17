Жители Кубани могут записать ребенка в спортивную школу через «Госуслуги»

В рамках федерального проекта «Государство для людей» на «Госуслугах» теперь можно записывать детей в спортивные школы. Сейчас на портале представлено более 170 таких учреждений Краснодарского края.

По словам министра физической культуры и спорта региона Серафима Тимченко, родители оформили онлайн уже свыше 8 тыс. заявок, самыми популярными стали отделения футбола, плавания и спортивной борьбы.

«Внедрение такого сервиса способствует улучшению качества «Госуслуг», а также повышению уровня доступности спортивной инфраструктуры для детей и подростков», — отметил Тимченко.

Чтобы оформить заявку на зачисление ребенка в спортшколу, нужно:

зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги»;

открыть раздел «Запись в организацию спортивной подготовки» и нажать кнопку «Начать»;

выбрать населенный пункт, желаемый вид спорта и организацию. При этом нужно проверить, проходит ли ребенок по возрасту в секцию;

Дальше родителей вместе с ребенком пригласят на вступительные испытания, и результаты их прохождения придут в личный кабинет на портале.

В случае отсутствия в спортивной школе вакантных мест, можно подписаться на уведомления об открытии набора, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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