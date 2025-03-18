Жители Кубани создали 1,5 тыс. черновиков на Госуслугах для зачисления в школы
Принимать документы на зачисление детей в первые классы в Краснодарском крае начнут 28 марта. Их можно лично принести в образовательные учреждения, отправить по почте заказным письмом или через портал Госуслуг.
Вице-губернатор Кубани Анна Минькова рассказала, что на Госуслугах есть функция подготовки черновика заявления. Так, в день приема нужно будет только нажать кнопку «Отправить». В регионе создали уже свыше 1,5 тыс. таких черновиков.
Замглавы региона отметила, что первая волна приема продлится до 30 июня.
«В этот период в школу могут быть зачислены дети, проживающие на закрепленной за школой территории, а также те, чьи братья или сестры уже учатся в этом учреждении. Запись в школу в другом районе будет возможна с 6 июля по 5 сентября», — добавила она.
О зачислении станет известно после приемной кампании. Если делать это через Госуслуги, то придет уведомление в личном кабинете.
«В каждом муниципалитете работает горячая линия, обратившись на которую, родители будущих первоклассников могут получить всю необходимую информацию и ответы на волнующие вопросы», — написала Минькова в Telegram.
Читайте также: за 5 лет в Краснодарском крае построили 103 детских сада и 80 школ.