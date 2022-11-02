Жители Кубани могут узнать информацию об осеннем призыве по телефону 122 или на сайте «Объясняем.рф»

Фото пресс-службы ЮВО

Осенний призыв на срочную военную службу в этом году начался 1 ноября. Из-за проведения специальной военной операции у многих граждан возникают вопросы о предстоящей службе срочников.

Уточнить интересующую информацию об осеннем призыве можно по телефону горячей линии — 122 или на сайте «Объясняем.рф».

«Мы настроили работу операторов горячей линии 122 к осеннему призыву. Заранее были подготовлены ответы на типовые вопросы граждан. На данный момент более 20 ответов переданы операторам call-центров, эта работа будет продолжена. Информацию по осеннему призыву также размещается на официальных ресурсах «Объясняем.рф», — сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что подготовка проверенной информации об осеннем призыве в России необходима, чтобы исключить риск распространения фейков.

При этом количество обращений на горячую линию 122 по вопросам частичной мобилизации за последнюю неделю снизилось на 10%. Колл-центры за день в среднем обрабатывают около 18 тыс. обращений. За прошедшую неделю на портале Госуслуги подали около 2 тыс. обращений по обжалованию призыва в армию в рамках частичной мобилизации. Всего с 21 сентября подали более 22 тыс. подобных обращений. Регионы уже обработали 96% из них.

«Учитывая стабильную работу сервисов и окончание частичной мобилизации, о которой накануне сообщил Президент России, наша первоочередная задача – сфокусироваться на информировании о мерах поддержки мобилизованных и членов их семей. Прошу профильные ведомства и субъекты организовать активную работу по данному направлению», — добавил вице-премьер.

По словам специалистов, на горячую линию 122 на Кубани начали поступать звонки по осеннему призыву. Большая часть вопросов связана с тем, куда отправят служить срочников.

«По моим данным, в Краснодарском крае в ходе осеннего призыва срочников будет призвано чуть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Осенний призыв на военную службу носит плановый характер. Военнослужащие, которые будут проходить срочную службу, участвовать в специальной военной операции не будут», — рассказал председатель комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества ЗСК Евгений Шендрик.

Всего в России в рамках начавшегося осеннего призыва планируют призвать около 120 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет. На Кубани планируют призвать около 6 тыс. срочников.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ни один кубанский срочник не будет отправлен в зону проведения специальной военной операции. Глава региона также отметил, что военкоматы Кубани обеспечены запасами имущества и обмундирования для призывников.