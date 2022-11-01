Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кондратьев: ни один срочник из Краснодарского края не будет отправлен в зону СВО

Политика
01.11.2022 10:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-ni-odin-srochnik-iz-krasnodarskogo-kraya-ne-budet-otpravlen-v-zonu-svo
Кондратьев: ни один срочник из Краснодарского края не будет отправлен в зону СВО
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 1 ноября стартовала осенняя призывная кампания. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что ни один срочник не отправится в зону СВО и новые регионы России.

Всего, по его словам, в рамках осеннего призыва на службу в вооруженные силы РФ отправятся свыше 6 тыс. жителей Краснодарского края.

«Сегодня стартовала осенняя призывная кампания. На срочную службу в Вооруженные силы России отправятся более 6 тысяч жителей Кубани. Поговорили с военным комиссаром края Александром Кузнецовым. Он заверил, что ни один призывник-срочник не будет направлен в зону проведения специальной военной операции и в новые регионы России», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор также отметил, что военкоматы Кубани обеспечены запасами имущества и обмундирования для призывников, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае деятели культуры присоединились к акции «Своих не бросаем». Ряд творческих коллективов региона, а также сотрудники краевого министерства культуры, перечислили свой однодневный заработок в помощь мобилизованным. Собрали порядка 1,5 млн рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В аэропорту Сочи опровергли информацию об очередях и угрозе безопасности пассажиров
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Телеканал «Кубань 24» стал вторым среди самых цитируемых СМИ Краснодарского края
  6. Реки и фонтаны на улицах: Сочи «поплыл» после вечернего дождя
Прямой эфир
Мы в соцсетях