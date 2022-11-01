Кондратьев: ни один срочник из Краснодарского края не будет отправлен в зону СВО

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 1 ноября стартовала осенняя призывная кампания. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что ни один срочник не отправится в зону СВО и новые регионы России.

Всего, по его словам, в рамках осеннего призыва на службу в вооруженные силы РФ отправятся свыше 6 тыс. жителей Краснодарского края.

«Сегодня стартовала осенняя призывная кампания. На срочную службу в Вооруженные силы России отправятся более 6 тысяч жителей Кубани. Поговорили с военным комиссаром края Александром Кузнецовым. Он заверил, что ни один призывник-срочник не будет направлен в зону проведения специальной военной операции и в новые регионы России», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор также отметил, что военкоматы Кубани обеспечены запасами имущества и обмундирования для призывников, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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