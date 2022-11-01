В Краснодарском крае деятели культуры присоединились к акции «Своих не бросаем»
Многие творческие коллективы Кубани, а также сотрудники министерства культуры региона, перечислили однодневный заработок в помощь мобилизованным. Удалось собрать около 1,5 млн рублей.
«Конечно, сегодня мы все переживаем за свою страну. И я призываю всех, кто любит свою Родину, свой дом, своих детей, присоединиться к этой акции. Пока мы едины и помогаем друг другу, все будет хорошо, и мы будем непобедимы всегда», — сказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.
Инициаторами этой акции выступили Кубанское казачье войско и общественность. Сделать пожертвование может каждый. На сайте Кубанского казачьего войска размещен специальный QR-код. Его можно отсканировать в приложении любого банка и совершить перевод.
Средства идут на поддержку мобилизованных, военнослужащих, а также семей раненых и погибших. На первые пожертвования уже закупили и доставили мобилизованным крупную партию теплой обуви, постельного белья и спальных мешков.
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