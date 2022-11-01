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В Краснодарском крае деятели культуры присоединились к акции «Своих не бросаем»

Общество
01.11.2022 09:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-deyateli-kultury-prisoedinilis-k-aktsii-svoih-ne-brosaem
Видео канала «Кубань 24»

Многие творческие коллективы Кубани, а также сотрудники министерства культуры региона, перечислили однодневный заработок в помощь мобилизованным. Удалось собрать около 1,5 млн рублей.

«Конечно, сегодня мы все переживаем за свою страну. И я призываю всех, кто любит свою Родину, свой дом, своих детей, присоединиться к этой акции. Пока мы едины и помогаем друг другу, все будет хорошо, и мы будем непобедимы всегда», — сказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Инициаторами этой акции выступили Кубанское казачье войско и общественность. Сделать пожертвование может каждый. На сайте Кубанского казачьего войска размещен специальный QR-код. Его можно отсканировать в приложении любого банка и совершить перевод.

Средства идут на поддержку мобилизованных, военнослужащих, а также семей раненых и погибших. На первые пожертвования уже закупили и доставили мобилизованным крупную партию теплой обуви, постельного белья и спальных мешков.

Читайте также: из Краснодарского края мобилизованным отправили груз со спальными мешками и медицинскими сумками.

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