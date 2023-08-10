Жители Кубани могут проголосовать за подключение малонаселенных пунктов к интернету

Голосование по выбору населенных пунктов для подключения к мобильному интернету длится уже три недели в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства».

Участие в голосование приняли уже более 10 тыс. жителей Краснодарского края. Пока больше всего голосов отдали за хутор Аргатов в Усть-Лабинском районе — около 1,5 тыс. В лидерах также село Верхнее Учдере в Сочи — более 600 голосов и поселок железнодорожной станции Васюринская — 550. Общее число голосов на едином портале проекта за неделю выросло почти в 2,5 раза.

«Подключение малонаселенных пунктов к сети Интернет – это одна из важнейших составляющих современной инфраструктуры. Жители не просто получают возможность пользоваться качественной мобильной связью, но и доступ к современным цифровым сервисам», — рассказал глава краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Выбрать малонаселенный пункт для подключения к интернету можно на портале Госуслуг до 13 августа. Кроме того, голос можно отдать по почте. Письмо с указанием населенного пункта нужно отправить до 10 сентября в Минцифры России по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, 10, строение 2. Подписи в письме могут поставить сразу несколько человек, их все учтут, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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