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Эксперт рассказала, как улучшить качество интернета на даче

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-rasskazala-kak-uluchshit-kachestvo-interneta-na-dache
Эксперт рассказала, как улучшить качество интернета на даче
Фото Irina_kukuts, pixabay.com

Что нужно сделать, чтобы интернет на садовом участке был стабильным и быстрым, объяснила эксперт по телекоммуникациям Екатерина Кривошеева.

По ее словам, если как можно больше жителей населенного пункта отправят заявки на подключение, то можно добиться проведения интернета к поселению. Для этого лучше выбрать крупного провайдера. Часто достраивают сеть там, где высокий спрос на услуги. Также можно договориться с соседями о совместном проведении интернета.

Екатерина Кривошеева посоветовала использовать роутер с поддержкой SIM-карты, так как спутниковый интернет может быть недостаточно стабильным.

Также эксперт отметила, что если отключение электричества — частое явление в поселении, то необходимо приобрести генератор или аккумулятор для внешнего питания дома, чтобы обезопасить бытовые приборы от скачков напряжения. Затем можно рассмотреть покупку автономного роутера, который обеспечивает доступ к интернету без подключения к электросети до восьми часов, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: голосование за подключение к интернету в 2024 году населенных пунктов открыли для жителей Краснодарского края.

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