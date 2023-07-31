Эксперт рассказала, как улучшить качество интернета на даче

Что нужно сделать, чтобы интернет на садовом участке был стабильным и быстрым, объяснила эксперт по телекоммуникациям Екатерина Кривошеева.

По ее словам, если как можно больше жителей населенного пункта отправят заявки на подключение, то можно добиться проведения интернета к поселению. Для этого лучше выбрать крупного провайдера. Часто достраивают сеть там, где высокий спрос на услуги. Также можно договориться с соседями о совместном проведении интернета.

Екатерина Кривошеева посоветовала использовать роутер с поддержкой SIM-карты, так как спутниковый интернет может быть недостаточно стабильным.

Также эксперт отметила, что если отключение электричества — частое явление в поселении, то необходимо приобрести генератор или аккумулятор для внешнего питания дома, чтобы обезопасить бытовые приборы от скачков напряжения. Затем можно рассмотреть покупку автономного роутера, который обеспечивает доступ к интернету без подключения к электросети до восьми часов, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: голосование за подключение к интернету в 2024 году населенных пунктов открыли для жителей Краснодарского края.