Голосование за подключение к интернету в 2024 году населенных пунктов открыли для жителей Краснодарского края

Работу по доступу к высокоскоростному мобильному интернету проводят по нацпрограмме «Цифровая экономика».

По результатам голосования 17 населенных пунктов Кубани подключат к мобильному интернету.

К 2030 году по программе «Устранение цифрового неравенства» все населенные пункты с количеством жителей от 100 до 500 человек обеспечат доступом к интернету.

«Сейчас голосование помогает определить населенные пункты, которые, по мнению жителей, должны быть подключены, к глобальной сети в первую очередь. Поэтому так важно проявить активность и отдать свой голос за поселок, деревню или станицу, в которых интернет может появиться уже в следующем году», — сообщил первый заместитель руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Денис Бережной.

Проголосовать можно по почте на адрес Минцифры России, указав имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда необходимо провести интернет. В одном обращении подписаться могут несколько человек, поскольку учитывается голос каждого. Также отдать голос можно на сайте Госуслуг.

Голосование в онлайн-формате продлится до 13 августа. Письма по почте будут принимать до 10 сентября. Проголосовать можно за населенный пункт из региона по прописке. Участие могут принять все граждане от 18 лет.

В прошлом году в Краснодарском крае участие в голосовании через Госуслуги приняли 25,5 тыс. человек. Благодаря чему Кубань заняла второе место в федеральном рейтинге, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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