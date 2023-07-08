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Более 120 школьников приняли участие в открытом «Дне цифры» в Тимашевске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-120-shkolnikov-prinyali-uchastie-v-otkrytom-dne-tsifry-v-timashevske
Более 120 школьников приняли участие в открытом «Дне цифры» в Тимашевске
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Учеников школы № 4 Тимашевска, которые отдыхают в лагере дневного пребывания, познакомили с современными технологиями в формате командной игры.

Ученики прошли задания на ИТ-станциях «Цифровой код», читали сообщения азбукой Морзе и зашифрованные тексты.

«Вы больше узнаете о возможностях искусственного интеллекта, анализе данных, принципах работы рекомендательных систем. Возможно, это поможет понять, что такое информационные технологии и сделать первые шаги в современную и востребованную профессию», — сказал директор ГКУ КК «Цифровая Кубань» Михаил Олефиренко.

В завершение мероприятия все команды получили дипломы и сладкие призы.

Всероссийский образовательный проект «День цифры» реализуют в рамках национальной программы «Цифровая экономика», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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