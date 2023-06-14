Мобильную связь и интернет провели в 25 малонаселенных пунктов Краснодарского края

Строительством и подключением базовых станций занимается компания «Ростелеком» согласно нацпроекту «Цифровая экономика».

По словам главы краевого департамента информатизации и связи Станислава Завального, развитие информационной инфраструктуры благоприятно отражается на качестве жизни людей. Так, жители малочисленных сел и хуторов получают возможность работать удаленно, общаться онлайн, оформлять запись к врачу и пользоваться другими сервисами «Госуслуг» благодаря скоростному интернету.

С начала 2023 года мобильной связью и интернетом обеспечили жителей 25 малонаселенных пунктов края. Еще в 24 малочисленных селах и хуторах, за которые жители проголосовали в 2022 году, проведут аналогичную работу до конца нынешнего года.

Всего с 2021 года за время работы проекта по устранению цифрового неравенства на Кубани построили 95 базовых станций связи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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