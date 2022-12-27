Цифровой инфраструктурой по нацпроекту оснастили свыше 90 школ Краснодарского края
Локальной вычислительной сетью, беспроводным интернетом и системами видеонаблюдения 94 школы обеспечили в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».
В общей сложности на эти цели в текущем году направили свыше 190 млн рублей. Из федерального бюджета выделили более 185 млн рублей и еще почти 8 млн рублей — из краевого.
Глава краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный сообщил, что целевой показатель программы в текущем году выполнен.
«Цифровая инфраструктурная база появилась в общеобразовательных учреждениях кубанской столицы. Это комплекс технических ресурсов, который необходим для эффективного функционирования учебного заведения, фундамент новой и современной системы образования, от которой напрямую зависит качество знаний и уровень безопасности детей», — сказал Завальный.
Этапы и объем дальнейшего финансирования программы определят в Минцифры России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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