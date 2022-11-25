В Крыловском районе хутор Тверской обеспечили мобильной связью и интернетом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Цифровизация малых и удаленных населенных пунктов — одна из важнейших задач, которые администрация региона реализует на Кубани совместно с операторами связи.

Базовую станцию МТС установили в хуторе Тверском при поддержке департамента информатизации и связи Кубани. Глава департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный отметил, что совместно с оператором администрация уже много лет реализует социально значимые проекты.

«Оператор связи, с которым мы работаем на протяжении многих лет, совместно с нами адресно реагирует на запрос населения и реализует социально-значимые проекты, которые напрямую дают жителям небольших и удаленных населенных пунктов возможность пользоваться цифровыми сервисами и услугами», — сказал Завальный.

Кроме хутора Тверского связь и интернет осенью наладили и в хуторах Беликов, Водный, Большая Лопатина и поселке Красная Заря. В среднем, население каждого из них составляет порядка 300 человек.

«Строительство сети на малонаселенных и сложных для покрытия территориях — социальные проекты МТС. Важно отметить, что, принимая решения о стройке в таких населенных пунктах, мы не делаем исключения, и так же, как и при развитии сети в городах, обязательно устанавливаем оборудование 4G», — сказал директор МТС на Кубани Сергей Ласкавый.

Оператор связи занимается цифровизацией малых населенных пунктов региона с 2017 года. За это время связью обеспечили порядка 300 тыс. жителей малонаселенных, горных и труднодоступных мест, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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