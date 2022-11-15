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Кубань вошла в пятерку лидеров РФ по реализации программы поддержки цифровизации бизнеса

Экономика
15.11.2022 18:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-voshla-v-pyaterku-liderov-rf-po-realizatsii-programmy-podderzhki-tsifrovizatsii-biznesa
Кубань вошла в пятерку лидеров РФ по реализации программы поддержки цифровизации бизнеса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рейтинг подготовил Российский фонд развития информационных технологий. Краснодарский край вошел в топ-10 среди регионов РФ по двум критериям: количеству приобретенного ПО и числу субъектов МСП, купивших софт со скидкой 50%.

Краснодарский край находится на 4 месте рейтинга. С начала реализации программы поддержки цифровизации бизнеса этой мерой в регионе воспользовались 5,4 тыс. бизнесменов края. На данный момент предприниматели приобрели 12,4 тыс. лицензий.

Глава департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный отметил, что популярность программы обусловлена в том числе простым механизмом покупки.

«На сайте фонда легко найти список софта, отобранного для участия в программе и в один клик приобрести понравившийся сервис», — сказал Завальный

Мера поддержки действует для субъектов МСП в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». С ее помощью можно приобрести отечественный софт с 50% скидкой. Разницу в цене IT-компаниям компенсирует государство.

По программе поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса в РФ уже приобрели свыше 500 тыс. лицензий на облачное ПО. Общая сумма превысила 1,5 млрд рублей. В настоящее время на сайте РФРИТ со скидкой 50% можно купить свыше 150 программных продуктов от 58 компаний, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: бизнесменам Краснодарского края доступно более 150 видов российского программного обеспечения.

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